國民黨文傳會副主委李永萍、立法委員李貴敏及新北市議員廖先翔今（6）日下午在汐止火車站前辦理「反萊豬」公投連署，媒體詢問李貴敏，駐美代表蕭美琴指美國人不懂為什麼台灣人要反美豬？對此李貴敏表示，台灣的民意是反對含萊克多巴胺的豬隻進口，並不是反美豬，很清楚從這次公投連署短時間已超過50多萬看出。

李貴敏說，對蕭美琴代表的發言，基本上外交官是非常專業的，我們能體諒她的辛苦，作為外交使節很重要是要釐清別人的疑惑，在反萊豬公投這件事上，蕭代表可以很清楚講，第一，台灣人民並不是反美豬，台灣人民不要的是含萊克多巴胺的豬隻。第二，美方也很清楚，歐盟不吃萊豬，中國大陸、泰國也是，所以台灣人民不吃萊豬並沒有不對。

李貴敏認為，蕭美琴代表應再加強的部分，不是只有反映一方的意見，應該把台灣的民意同時反映過去，才是稱職的外交代表。

李貴敏表示，很遺憾民進黨政府經過這麼長一段時間，還沒能了解人民反對的是萊克多巴胺，不是美豬，人民要求到美國查廠有什麼錯？以前不論是畜牧業甚至高科技產品，查廠是很正常的事，為什麼要理不直氣不壯。

其次，民進黨政府一再提到人民有選擇的權利，沒有告訴人民豬是從哪裡進口、是不是含萊克多巴胺，人民怎麼選擇？

李貴敏說，台灣的確需要經貿往來，但經貿往來用人民的健康及下一代的發展做為代價，這是絕對不可以的；台灣也有台灣的優勢，例如半導體的產品，雖然是民間，但當政府結合民間的力量，其實是有談判的籌碼。

(中時 )