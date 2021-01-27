面對境內疫情延燒，軍方和苗栗、雲林和金門等縣市陸續頒布「禁桃令」，桃園市長鄭文燦數度親上火線，一月二十五日更宣布即日起停止學校寒輔、志工服務、社團、營隊及學校空間外借等，二月底前大型集會或局處活動也一律取消或延期。至於確診個案活動的足跡，若是指揮中心沒公布的店家，將會在疫調完成後通知店家完成消毒作業，全市三百六十個公共場所則將一周至少一次消毒。

桃園已成疫情重災區，市長鄭文燦趕緊下令進行社區大範圍消毒，希望能降低感染程度。（圖／王永泰攝）

本刊記者日前造訪桃園市三民路一帶，發現行人和機車騎士戴口罩的比例高達九○％，連公園運動的民眾都戴上口罩，而過去人潮絡繹不絕的南門市場和周邊商圈，業績慘跌逾八成。

據悉，案八六三（部桃護理師）一家三口確診，曾經到過南門市場、廣德海鮮餐廳、麥當勞三民店和摩斯漢堡桃捷A7店用餐或工作。消息曝光後，廣德海鮮餐廳和摩斯漢堡立刻停業消毒，成立一甲子的南門市場也首度休市消毒二天，但開市後人潮並未回歸，店家苦不堪言。

專售豬肉產品的黃姓攤商表示，大家小心是好事，但實則無須過度恐慌，案八六三與家人只是在南門市場待約半小時，且店家面對客人時都會戴上口罩，目前應是安全無虞，希望買氣能在年節前回溫。

案864熱愛美食，足跡遍布桃園各大知名餐廳，如廣德海鮮餐廳，消息一出導致人心惶惶，店家瞬間被取消9成訂單，損失慘重。（圖／趙世勳攝）

面對外界質疑有醫護看待疫情過於輕忽，陳時中坦言，早在去年的秋冬專案，就已擴大醫護人員採檢條件，「有疑似症狀就可以採檢，但可能大多數醫護人員還停留在過去發燒才能採檢的認知，未來會持續溝通，讓醫護人員更清楚。」

此外，陳時中也強調，未來會不斷調整因應措施，「現在回顧當初，的確會覺得匡列接觸者過少，應該有接觸就要列居家隔離。」

如今全民飽受病毒威脅，王任賢呼籲疫指中心「不管是否能夠掌握，都應完整公布確診者足跡，才能趕緊圍堵病毒。」近日返台過年入境人次已破上萬，若是病毒持續擴散，境外移入又大爆發，台灣的處境實在令人憂心。

南門市場業績因疫情大受影響，黃姓豬肉攤商表示，店家面對客人時，皆會戴上口罩，希望大眾別過度恐慌。（圖／趙世勳攝）

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(中時新聞網)