「玉山」、「飛鼠」立方衛星1月24日晚間11時發射升空後，失聯多天，不過國家太空中心今天證實，2月1日晚間9時中央大學地面接收站順利接收到「飛鼠」立方衛星的訊號，並於11時34分解譯出該地面站第一筆飛鼠衛星的訊息；至於「玉山」衛星，目前仍未聯絡上。

玉山、飛鼠立方衛星搭乘美國 SpaceX 獵鷹九號火箭 從美國順利發射升空，發射後59分鐘，2顆衛星依序與火箭脫離，進入高度525公里的暫駐軌道。玉山、飛鼠立方衛星約96分鐘繞行地球一圈，每天上午及晚上的8~10時各會經過台灣附近上空1~2次。

剛開始幾天，國外站陸續傳來好消息，收到兩顆衛星發射的訊號，顯示衛星持續運行於軌道中。不過位在台灣的國研院太空中心地面站（玉山）及中央大學地面站（飛鼠）則未收到衛星訊號，屬於失聯狀態。

不過就在2月1日晚間9點，位於中央大學的地面接收站，順利完成飛鼠衛星訊號接收，並解碼成功，顯示飛鼠衛星的健康狀態良好，有足夠的電力和電波發射功率，及良好的衛星姿態控制。

負責此次任務的中央大學太空系張起維教授表示，衛星通訊的最大挑戰，就是地面很難有相同的測試環境，雖然發射前，在地面的大屯山40公里處相互通聯很成功，但衛星距離我們約500-2500公里，顯然會有落差。

張起維說，為此，中央大學動員了雷達專家，逐一診斷地面站問題，更換了天線、馬達、放大器、纜線、旋轉器等。過去一星期，逐一將地面硬體因素排除。太空系主任趙吉光說，「能換的都換了」，皇天不負苦心人，總算順利接到訊號。

飛鼠衛星預計每天通過台灣上空4次，每次大約10分鐘。中央大學新培訓的學生飛控團隊值班人員，負責在短暫的時間內與衛星建立通訊連結，並且施發指令，下傳衛星飛行與科學觀測資料。

至於玉山衛星，因為電波發射功率較小，各站雖也陸續收到玉山衛星的訊號，但因訊號微弱，不易解碼。國家太空中心表示，日本友站於 1月25日及29日成功解譯玉山衛星下傳的部分訊號，顯示玉山衛星仍持續運作中。國家太空中心將使用較大的天線組和訊號放大器，減少雜訊對衛星訊號的影響，期能很快收到玉山衛星訊號並解譯出來。

(中時 )