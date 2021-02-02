案908陪同媽媽至桃園平鎮某醫院看病，期間與感染源不明的案889接觸不到15分鐘，隨後被驗出確診，因此也有專家質疑，案908可能是在社區中被感染的，指揮中心為釐清兩案的關聯性，針對案889和案908進行病毒基因定序比對，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（2日）表示，定序仍在進行中，但目前認為兩人的關聯性幾乎是99%。

陳時中今在記者會上表示，案889與案908的病毒基因定序分析目前還在進行中，但目前可知兩人的關聯性幾乎是百分之99，等病毒定序的結果出來之後，可能就會更清楚。

陳時中也說，至於案889與案908兩人在候診室分別坐在哪裡、位置如何？以及接觸的時間是在哪一分哪一秒就沒有那麼重要，也沒有必要向大家公布。

部立桃園醫院爆發群聚感染，截至目前累計有19人確診，其中1人不幸死亡。我國1月30日新增的本土案例中，一名50多歲男子（案908），曾陪同媽媽去桃園平鎮某醫院看病，期間與出院患者案889待在候診室，兩人大概是前後排的距離，接觸時間不到15分鐘，案908隨後被驗出確診，其母的檢驗結果則為陰性。

(中時新聞網)