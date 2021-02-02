桃醫回溯採檢高風險者 2178人結果出爐

部立桃園醫院12樓住院患者案889，出院後曾至桃園平鎮某醫院看病，導致當時待在同診間陪媽媽看病的案908確診，演變為2家醫院的院內感染，指揮中心今表示，回溯採檢3378名高風險的出院患者及陪病家屬，其中有2178人的採檢結果為陰性。

陳時中表示，部桃醫院群聚事件本案隔離14天，總計有4325人，醫院102人、社區845人、回溯3378人。醫院的部分，在集中檢疫所41人、居家隔離61人，其中不包括已經解隔離的440人，所以總隔離人數應為4765人。

陳時中指出，發病後曾赴桃園平鎮某醫院的案889（12樓病房患者），1月18日至1月23日候診區匡列人數第一階段為276人，其中275人陰性，1例陽性為案908，因應案908的出現，擴大居家隔離人數，除昨匡列的158人，今再多增加8人，初步採檢166人，其中151人為陰性，6人採檢中，9人待採檢。

陳時中也說，至於回溯採檢的部分，3378名出院患者、陪病者中，已採檢了2178人，結果全部都是陰性。而桃醫明天開始的擴大篩檢計畫，現在的範圍包含醫院員工2663人，其中包括，醫院原本的員工2310人，加上外包人員353人，扣除我們認為不需要採檢的575人，總共要採檢PCR的有2088人。

陳時中也解釋，其中不需要採檢的575人，包含才剛剛採檢過的綜合大樓321人，以及2月1日以後才解隔離的人，指揮中心決定統一在解隔後採檢，另外護理之家的員工33人中，有20人是在1月20日以後就沒有去桃醫上班，因此也不用採檢。

(中時新聞網)