桃園市警局以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為春安工作主軸。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市警局以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為春安工作主軸。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市警局以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為春安工作主軸。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

疫情衝擊，桃警維護治安和交通不停歇，臨檢和取締酒駕都以巡邏代替攔檢，並持續提供外出居家安全維護、提領鉅額現金護鈔工作等便民措施，貫徹「治安平穩、交通順暢、民眾安心」。

春節安全維護工作自2月3日(星期三)22時起至2月17日(星期三)24時止，為期15天，依轄區特性及地方需求，常態化、在地化整備相關警政服務措施，今年工作績效評核業已全面簡化回歸常態或年度計畫，不再增訂專案績效評比，以維護社會安定的治安、交通、為民服務為必要工作規畫，儘量減輕基層員警工作負擔，藉此整合有限的警力資源，更有效、更智慧的運用在犯罪預防、交通疏導與為民服務工作上。

因應衛生福利部桃園醫院爆發嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）群聚感染事件，桃園市警局也配合中央流行疫情指揮中心及市府防疫措施，取消多數大型集會及群聚活動勤務規劃，改以社群媒體及電子郵件等方式彙整、交流各單位訊息及建議，勤務方面也修正擴大臨檢及取締酒駕等，以巡邏代替攔檢執行，避免執勤員警及受檢民眾增加接觸風險。

必要的座談會議，遠距離單位均採取視訊連線方式進行，必要與會人員則採梅花座方式編排座位並要求量測體溫、戴口罩及使用消毒液等秋冬專案防疫規定。

春節期間民眾歡聚慶佳節，家人團圓各項活動密集，各地人車湧現，商場交易活絡，公司行號因應年節所需提領鉅款，現金大量流通及民眾舉家返鄉、出遊，住宅無人看管，社會生活脈動不同於平常，可能衍生諸般治安及交通問題，雖然疫情嚴峻，但為了讓市民也能安心過好年，警察同仁加倍用心、努力付出，希望能同時做好防疫工作，也能讓每一個家庭歡慶新年。

桃園市警局也貼心服務規畫「民眾舉家外出住居安全維護」及「提領鉅額現金護鈔工作」等多項便民措施，期盼全體市民在治安無虞、交通順暢的環境下，平安歡度年假。

(中時 )