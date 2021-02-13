趙姓男子在露天拍賣中，以5片199元的價格販售中衛特殊色口罩，被台北市法務局認為哄抬物價，依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》函送偵辦，台北地檢署偵查後，認為中衛特殊色口罩價格本就高於一般口罩，趙姓男子還有人力成本及平台抽佣，且台灣是自由經濟市場，價格由供需決定，認定趙男罪嫌不足，不起訴處分。

中衛公司在普通單色口罩外，推出特殊色口罩，讓戴口罩也可以多點創意，雖然要價不菲，仍造成消費者搶購，甚至連鎖賣場也跟進販售。

去年10月趙姓男子在露天購物網，刊登5片199元的價格販賣中衛醫療口罩的訊息，被台北市法務局認為是哄抬物價，函送北檢偵辦。

趙某到案後喊冤，辯稱他向金便宜公司批發的價格就是5片120元，而且中衛的特殊花色口罩不好買，中衛公司在臉書公告哪個通路有賣，他們再請金便宜公司去排隊購買，他從開始賣口罩就是5片199元，販售平台也會抽佣。

檢察官調查，網路上熱烈討論全聯量販店販賣中衛特殊色口罩1包149元，單片的價格就要30元，趙男的進貨價格120元有金便宜公司的出貨單為證，加上網路平台還是需要人力成本及平台抽佣，趙男的訂價並不是沒有依據。

檢察官同時認為，自去年6月1日起，政府排除了既定庫存量、戰備存量、民生用量的口罩外，其餘產量的口罩回歸市場機制，採實名制與市場自由買賣雙軌並行，台灣是自由經濟市場而非管制市場，各項商品的價格要考量制造、輸入、人事、行銷等成本，所以趙男販售口罩的價格是市場供需法則下的合理漲幅，沒有哄抬防疫物資的行為，將趙男不起訴處分。

(中時 )