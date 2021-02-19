不若美國等國家，現在可能要擔心發生通貨膨脹，日本央行正煩惱民間消費一直縮手下，將有通貨緊縮疑慮。但菅義偉正在扯日本央行後腿，因為日相要求電信業者調降手機費用之舉，也被外界放大為大開通縮之門。

為爭取年輕選民認同，日相菅義偉日前公開表示，日本的手機費用太高，電信業者是壟斷市場。

民不與官鬥下，日本主要電信業者包括NTT Docomo，KDDI與軟銀等異口同聲宣布，自3月起手機費最多減少兩成左右。

不過，分析師搖頭說，這或許可能會讓已經連續六個月走跌且累計跌幅達0.5%，元月年減0.6%的通膨指數(CPI)會更加疲弱。

日本經濟若有通貨膨脹或緊縮情況發生，都是主管機關日本央行頭疼的時刻。同時，美國與歐洲同業則是要面臨著有可能的通貨膨脹發生。

路透社表示，在日本，一個看似很簡單的政府決策，有可能對經濟造成重大影響，進而讓日本央行大傷腦筋。

大和證券（Daiwa Securities）表示，與美國相反，日本政府是要降低通膨率。因為日本企業致力於提升價格，但日本民眾對漲價很敏感。

日本人很注重手機費用多寡，因為電話費在消費者物價指數(CPI)內523個項目中排在第四順位。

經濟學家認為，若排除手機費減少帶來的後遺症，核心CPI應該可以在六月以後開始上漲，但以後就僅能緩升而已。

第一生命經濟研究所(Dai-ichi Life Research Institute)指出，最重要的是，由於需求疲軟，日本通膨率都不太健康。

2020年日本政府一項調查顯示，在東京這個城市，手機20GB費用方案在世界六大城市中是最高的，甚至是倫敦的三倍。

有人說日本手機費用若減少，家庭支出可以花在其他項目上。不過，大家卻把錢都存起來不花了。

根據統計，日本元月銀行總存款數年增15.5％，破天荒地達到827兆日圓約7.83兆美元，是日本經濟規模的1.5倍。

而2020年工資實質減少1.2％，是2014年以來減幅最多的一年。路透社調查，將近四分之三日本公司，在2021年沒有計畫要幫員工加薪。

(時報資訊)