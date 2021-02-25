武田製藥表示，首位新冠患者已開始在日本當地，進行候選疫苗諾瓦瓦克斯（Novavax）臨床試驗 。

日本最大藥商武田製藥，正忙於將兩種美國新冠疫苗引進日本國內市場。武田計劃除了要在日本當地生產約2.5億劑諾瓦瓦克斯疫苗外，同時，也要進口莫德那(Moderna)5,000萬劑量。

武田表示，預定200位日本成年受試者，將進行一期與二期臨床試驗，其中，首位已施打諾瓦瓦克斯新冠疫苗。武田指出，元月開始，一項只針對莫德那疫苗的日本國內研究，已完成受試者招募。

在獲得日本政府批准之前，武田計劃2021上半年先推廣莫德那疫苗，至於諾瓦瓦克斯產品應可下半年進行。

目前，日本是亞洲國家中，新冠疫苗獲取數量最多的一國，並已從幾家國際藥商，至少可陸續拿到5.64億劑。對人口數1.26億的日本而言，疫苗施打已綽綽有餘。

日本首相菅義偉曾承諾，在7月23日東奧復賽前的6月，一定要確保不會斷貨，好讓日本民眾都有疫苗可以打。

(時報資訊)