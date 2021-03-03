香港出現首例疑似接種科興新型冠狀病毒疫苗後死亡個案，據明報報導，香港一名本身有高血壓、高血脂和糖尿病的63歲男子2月26日接種科興疫苗，兩日後呼吸困難，自行到伊利沙伯醫院急症室求醫，並提及自己曾打疫苗，但他抵達醫院不到5小時內死亡。醫管局至2日，即死者離世兩日才通報。香港衛生署表示，目前暫不會停止接種計劃，稱此案例尚未確認是否與疫苗有關，有待新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日開會討論。

伊利沙伯醫院發言人表示，死者於2月28日凌晨約1點半前往急症室，當時清醒，但呼吸困難，並稱曾於2月26日接種新冠疫苗。急診室醫生初步診斷病人患支氣管炎，於2月28日凌晨約3點轉送內科病房，病人其後情况迅速惡化，延至早上約6點離世，個案會交由死因裁判官跟進。發言人又稱，有關部門昨日覆核個案時，察覺病人曾打疫苗，已按機制向醫院管理層、醫管局總部及衛生署呈報。

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，據他所知，死者生前有吸煙習慣和「三高」，即高血壓、高血脂和糖尿病，這些都是心血管病的高危因素，其離世或與心血管疾病有關，要等待解剖確定死因，並稱，若解剖發現死者有冠狀動脈栓塞，就解釋到死亡與疫苗無關，至於有「三高」者是否適合打疫苗，他說若病情控制得好可以打，他不清楚個別個案接種時病情控制的情况。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明認為，死者接種後兩日出現急性呼吸困難，與疫苗接種相關的可能較小，因接種後會出現過敏反應者中，約80％在接種後30分鐘內出現，約20％或因身體免疫系統特殊情况，會在一、兩日後出現延遲性過敏反應，一般而言，吸煙、酗酒的接種者出現副作用風險較其他人高，若慢性病控制欠佳，接種疫苗亦有可能使慢性病惡化。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

(中時 )