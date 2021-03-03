法國衛生部長周二指出，將調整疫苗政策，允許75歲以下患有健康問題的民眾接種阿斯利康(AstraZeneca)的AZ疫苗；此前規定僅允許65歲以下民眾接種。

該政策調整將加速法國疫苗接種進度。截至上周六，法國有455萬人接種了AZ疫苗、輝瑞/BioNTech疫苗和莫德納(Moderna)；在德國則有617萬人；英國達到2090萬人。

法國衛生部長Veran表示，提高年齡上限將讓250萬人加入疫苗行列。而75歲以上的長者將繼續僅能接種輝瑞和莫德納疫苗。

當歐盟在今年批准AZ疫苗時，德、法、義和奧地利等國家皆表示，由於缺乏有效數據，該疫苗不應該讓老年人接種。然而英國在一月批准AZ疫苗後，一直提供給老年人和前線衛生工作者使用。

法國衛生官員周二同時指出，法國目前僅使用了AZ疫苗的四分之一，使用率為24%，遠低於80~85%的目標。另外輝瑞疫苗為82%，莫德納疫苗為37%。

此前包括德法等國家發現AZ疫苗有發燒、肌肉疼痛等副作用，導致部分前線醫護人員請假，為吃緊的醫護服務再施加額外壓力。

法國衛生官員表示，目前AZ疫苗已經有正面的消息，相信它已找到正確方向。

(時報資訊)