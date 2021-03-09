大陸推出的中國版國際旅行健康證明程式，中國公民已可透過微信安裝。

香港信報報導，健康證明是一種綜合性證明，展示持有人的核酸、血清抗體檢測結果及疫苗接種情況。證明內含加密二維碼，供各國相關部門讀取個人訊息。

中國外交部領事司表示，疫情常態化和後疫情時代，健康因素在國際人員往來中的重要性將更為突顯。在不久將來，隨著愈來愈多的國家與中國達成健康證明互認安排，中國版國際旅行健康證明將在推動跨國人員健康、安全、有序往來中發揮更大作用。

(工商 )