新冠肺炎全球確診人數造成超過1億1488萬人，逾254.8萬人死亡。台大公衛學院教授陳秀熙今(3)日率團直播說明國際疫情，並提到全球施打疫苗已超過2.3億劑，但過早解封，必然造成疫情重啟，因此疫苗施打得加速，而3月底前全球解封已是無望，全球民眾仍要提高警覺。

陳秀熙團隊指出，截至今日，全球確診新冠肺炎人數超過1億1488萬人，逾254.8萬人死亡。

陳秀熙提到，美國與印度，但歐洲、南美洲、非洲確診人數還沒有完全減緩，原因在於疫情爆發第三波大流行後，疫苗尚未全面施打，因此降低重症個案與死亡人數，未來1個月內，死亡人數勢必無法下降，病毒株恐怕會持續變異，不過像是東京奧運可能恢復舉辦，人類移動將帶動病毒傳播。

至於疫苗施打方面，陳秀熙說，截至2月26日，全球施打疫苗劑數超過2.3億劑，約是確診人數的2倍，比例大約是1人施打2劑，顯示疫苗施打勢必得加速，其中又以北美洲接種率10.11％為全球最高，其次為歐洲的3.94％，若以國家來說，以色列施打率超過53％為全球最高，其次為阿拉伯聯合大公國、英國、智利、美國。

陳秀熙也提到，美國從去年12月14日開始施打疫苗，至今接種率已達14.6％，排名全球第5名，不過仍無法解封，過早解封會使流行重啟，並且在疫苗效益或涵蓋率不夠高的情況下，未施打疫苗產生更多感染及死亡人數，呼籲民眾仍要多多忍耐。

(旺報 )