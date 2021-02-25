一名兒子日前與媽媽一起研究爸爸壞掉的手機，操作手機時，意外發現資料夾裡有許多爸爸私藏的成人片，而媽媽當時就站在旁邊，「為了避免家庭革命，讓爸爸不要跪在家門前」，他索性靈機一動，將手機摔在地上，再偷偷關機，裝作手機完全故障不能用，而爸爸事後得知後也給他2千元作為獎勵。

該兒子在《Zuvio 校園》上發文表示，爸爸的手機日前出現問題，他和媽媽一起研究如何修復，他因為沒有使用過Android系統手機，他操作時選了一個像是資料庫APP，結果一打開竟然全部都是成人影片，當時媽媽還在他的旁邊，他心想「媽媽看到後，爸爸一定會完蛋，接下來一個禮拜可能都要在門口跪著」。

為了避免讓媽媽看見爸爸手機裡的成人片，他索性摔下手機，再偷偷關機。（圖／Zuvio 校園論壇）

該兒子說，他為了家庭和諧，只好假裝將手機摔到地上，撿起來時偷偷將手機關機，裝作手機完全故障，「還好媽媽有老花眼，迷片的縮圖看不太清楚，整個家庭危機在我摔手機計畫中脫困」；他事後跟爸爸說此事，爸爸甚至給了他2千元零用錢當作獎勵，「今天真是開心，不過爸爸呀，謎片還是少看一點好啊」。

許多網友則留言說，「不要誤傳自己的自拍就好」、「可是我覺得滿健康的」、「你爸在線上補習，之後可能有實習課」、「有這個兒子實在太幸運了，臨場反應滿分」、「這樣就可以拿2千元，爸爸好大方」、「還好那時候媽媽沒有戴老花眼鏡」、「結果你摔手機，螢幕壞掉，爸爸反而花更多錢」。

(中時新聞網)