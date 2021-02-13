宜蘭縣警察局三星分局大洲派出所所長周名鴻，從去年10月起就盯上背負4條毒品案件的通緝犯吳姓老翁，但吳翁行蹤成謎，大年初一休假的周名鴻去廟宇參拜，返回派出所時正巧遇到從家門步出的吳翁，原來吳翁是趁過年返家團圓，大洲所執勤員警將他帶回後送地檢署偵辦、入監服刑。

66歲的吳姓老翁是毒品調驗人口，須定期到分局接受採尿檢驗，但去年10月起不知去向，至今年1月，吳翁已背負宜蘭地檢、地院等4件毒品案件遭通緝，通緝期間警方雖然多次埋伏、聲請搜索票至他家搜索，但都未發現吳翁行蹤。

大年初一大洲所所長周名鴻休假，他騎乘機車前往三星鄉尾塹村保安宮參拜，參拜結束後他返回派出所，途經吳翁的家時，正巧看見吳翁準備出門，周名鴻趕緊折返攔下吳翁，並表明警察身分。

吳翁看見周名鴻後嚇了一大跳，以想陪家人過年等理由，向周說「再給我2天我會自己來找你。」但吳翁身背多案，周名鴻不為所動，通知所內執勤同仁前來，將吳翁帶回派出所後依毒品通緝移送地檢署偵辦。警方表示，吳翁長年不在家，行蹤成謎，自稱在外縣市工作，因正逢過年他返鄉團圓，他原本打算年後就離開，未料仍落警網。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )