一名阿兵哥阿明（化名）與18歲女網友小茹（化名）見面，卻趁對方不注意時，在小茹的飲料中偷放安眠藥迷昏，性侵得逞，雖然阿明怕行跡敗露，體外射精，卻不慎滴二滴精液在小茹的內褲上，成為性侵小茹的鐵證，警方獲報，果真驗出小茹的飲料中含有「苯二氮平類」鎮定安眠劑成份，以及阿明的ＤＮＡ，法官審理後，將阿明依陸海空軍刑法與加重強制性交罪，判刑7年2個月。

判決書指出，阿明與小茹2020年4月26日透過交友軟體認識，2人相談甚歡，相約見面前往U2看電影，沒想到阿明卻趁著小茹不注意，在飲料中偷下安眠藥，等到對方不省人事癱軟在沙發上，竟對小茹性侵得逞。

阿明性侵小茹時深怕淫行敗露，便對小茹體外射精，可是還是滴了２滴在小茹的內褲上，完事後趁小茹尚未清醒，默默將她的衣服穿回，帶離U2，小茹在返家的公車上逐漸恢復意識，驚覺有異，最後由家人陪同報警，赴醫院檢驗後，揭發阿明的淫行。阿明對法官坦承硬上小茹，但否認下藥，先辯稱是摻「提神藥」給自己喝，結果被小茹誤喝，後來又改口是安眠藥，一樣是給自己喝，可能是小茹誤喝才會昏迷。

法官審理時發現，小茹的尿液檢驗報告中含有「苯二氮平類」鎮定安眠劑、抗癲癇藥與其代謝物，還有用於緩解腸胃道痙攣的藥物，且昏睡症狀與坊間常見的FM2相同，足見是阿明將藥劑摻入柳橙汁給小茹喝，而且小茹的內褲上也驗出阿明的DNA，但阿明卻否認犯行，毫無悔意，最終將阿明依陸海空軍刑法與刑法加重強制性交罪，重判7年2個月。全案可上訴。

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(中時新聞網)