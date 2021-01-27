隨著農業技術進步，市面上可見許多讓人眼睛一亮的改良蔬果。近日一名女網友分享於連鎖生鮮超市，看見一顆紫色的花椰菜，好奇便買回家嘗鮮，貼文曝光後，不少人都感到相當驚奇，不過，這其實是農委會品種改良後的花椰菜。

該名女網友日前於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》表示，在全聯採買生鮮蔬果，第一次看到紫色的花椰菜，顏色很漂亮，但不知道口感如何，因此各拿了一顆紫色及一般常見的白色花椰菜回家嘗鮮。

不少網友也是第一次見到紫色的花椰菜，都感到相當驚奇，也有網友表示在傳統市場有看過鮮黃色及橘色的花椰菜，並分享照片。其中一名網友說，紫色的花椰菜是眾顏色中，花青素最多的，堪稱是抗氧聖品，過去媽媽曾煮過紫色花椰菜湯，爸爸看到頓時嚇了一大跳，質問「妳是在湯裡下毒嗎？」

有網友分享於傳統市場上看到的花椰菜，有紫色、黃色，最旁邊綠色的為鑽石花椰菜。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

另外，也有人分享口感表示，味道與一般的花椰菜並無不同，但吃起來比較脆，也比較煮不爛，煮完後，有褪色是正常現象，並非遭到人為染色，因此可以安心食用。

根據農委會的資料，紫色花椰菜是農委會2013年推出的新品種，命名為「台農1號」，花椰菜的顏色不同，也有不同的營養素，以紫色來說，內含的花青素較高，具抗氧化、抗發炎特性，有助穩定人體內的免疫系統。

(中時新聞網)