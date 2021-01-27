立法院臨時會審查今年度總預算，藍委賴士葆昨續追國發會推出的「就業金卡」，由於年薪超過300萬者疑有許多國人藉雙重國籍逃漏稅，尤其去年發卡量倍增，最終朝野同意提出主決議，要求國發會會商財政部及相關部會，針對申請租稅優惠者中，疑似擁有雙重國際人士的審查結果，按年呈報給立院。

為延攬外國優秀人才，立法院於2017年10月底三讀通過「外國專業人才延攬及僱用法」，隔年2年正式推出「就業金卡」，開放科技、經濟、教育、文化藝術、體育、金融、法律及建築設計等外國特定專業人士來台者，享有首次核准在我國居留，前3年薪資所得超過300萬折半扣稅的租稅優惠。

換言之，假使來台工作的外國人士，其年收入1千萬，其稅金的計算方式，其中300萬元要納稅，剩餘的700萬元，其中350萬元可免稅，因此就是以650萬元計算要繳交的稅金，粗估可省下140萬元稅金。

藍委賴士葆昨天質疑，執行過程中，被有心人士利用，讓部分雙重國籍的民眾，假借外國專業人士的名義，實質取得租稅優惠的獎助，致使國庫2018年退稅損失高達10億餘元，遠遠超過財政部稅式支出評估報告中所提的稅損1.45億元。

根據國發會網站資料顯示，2018年10月，國發會發放的就業金卡突破百張，2019年11月發出500張，雖然去年壟罩在新冠疫情下，但截至2020年12月底止，國發會共核准1945件。光去年的發卡數量，就是上路兩年來的四倍。

昨經朝野協商後決議，以主決議方式，要求國發會會商財政部及相關部會，針對申請租稅優惠者中，疑似擁有雙重國籍人士加以審查，並按年將審查結果呈報立法院。

(中時 )