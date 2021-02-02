農曆春節將至，共機卻不斷擾台，蔡英文總統今天視察國防部情研中心肯定情蒐能力，並透露從今年一月起已增編員額，強化情研戰力。她相信有情研中心緊盯國際情勢變化，一定能夠為中華民國國軍的建軍、備戰，提供最即時、專業的建議。

國防部情次室聯合情研中心，主要掌理軍事情報、國際情報和軍事戰略的蒐集、運用與督導執行。包括軍事情報、國際情報、軍事戰略情報，都是由情次室指導軍情局、電展室及陸海空軍監偵單位，共同執行聯合情偵任務。

近來中共機艦擾台次數和架次都增加，情研中心的情資蒐集和戰略研判相當重要，適逢年節將至，蔡英文今天由國安會祕書長顧立雄、國防部長嚴德發、國安會副祕書長陳文政、參謀總長黃曙光等人陪同，前往國防部視察「情次室聯合情研中心」，聽取工作簡報，並感謝所有堅守崗位同仁的努力與付出。

蔡英文表示，她經常讀到情研中心對於國安重要資訊的報告，所以心裡就想著，「一定要找時間來了解大家的工作狀況，也一定要來慰勉大家」。

她說，除了從簡報看見運用大數據蒐集、分析掌握國際區域情勢，她也去視察情研中心的分組及勤務內容，「看到大家都能確實掌握即時軍事動態，非常重要，也非常值得肯定」。

她相信有大家緊盯國際情勢變化，一定能夠為中華民國國軍的建軍、備戰，提供最即時、專業的建議。

蔡英文也透露，今年一月起，我們增編了員額，日後更希望透過專業訓練，藉由質量的提升，強化我們的情研戰力。她說，該中心人員肩負著國安的重責大任，也因為任務機敏，大家努力的成果，無法對外展現，甚至也不能向家人訴說工作內容，「大家都辛苦了。」

她代表國人再次感謝這些人員的付出，也感謝他們的家人能夠包容和體諒，一起來支持國安工作，「請大家向家人們轉達感謝之意。」蔡英文也向情研人員拜早年，「祝福大家新年快樂、萬事順利，因為有各位的守護，國人才能國家安全過好年」。

(中時 )