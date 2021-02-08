台股全年大盤指數大漲3683點，漲幅達30.4％。蔡英文總統（左）8日赴台北101大樓視察證券交易所，這也是史上首次有總統親自造訪交易所。蔡英文致詞時提前預告，「在牛年開始前，我可以肯定地說，牛市已經先到來了」。（鄧博仁攝）

證交所成立60周年慶，總統蔡英文早上前往證交所視察，並提前向股民拜年。蔡英文表示，去年台股表現可說是「價量齊揚」，今年持續熱絡，蔡英文除了勉勵金管會更要強化公司治理外，同時對投資人表示，「牛市已經先到來了」，祝大家「牛市大發」。

金管會主委黃天牧致詞時指出，資本市場發展並非只爭朝夕，而是時刻都在為更長遠的前景作準備。他並提出今年將積極推動的四大政策方向，首先是發展直接金融：今年第3季將推出「台灣創新板」及「戰略新板」，協助創新業者及六大核心戰略產業籌資。

其次是推動永續金融：因應氣候變遷與國際減碳倡議，將持 續推動綠色金融 2.0 及公司治理3.0行動方案。第三題提升金融韌性：總統提示資安即國安，資本市場涵括多項國家關鍵基礎設施，將強化金融資安攻防演練。最後是落實普惠金融：年輕族群參與資本市場之比例呈成長 趨勢，未來將加強教育宣導，增加多元小額投資管道。

(旺報 )