工業電腦大廠研華(2395)宣布，公司的智慧無線工業邊緣匣道器解決方案已成功取得台電認證，未來可與台電配電級再生能源管理系統DREAMS銜接，以邊緣通訊運算實現再生能源可視化，達成智慧能源調度管理。

政府2017年頒布新綠能政策，目標2025年實現再生能源占比達20％、天然氣50％、燃煤30％的發電結構，且能穩定供電。綠色能源將是未來驅動經濟發展的新引擎，而能源轉型需要仰賴智慧電網來穩定供電。

研華推出的邊緣整合解決方案ECU1251（台電版）智慧工業邊緣匣道器提供包含Modbus等多種介面，2個獨立網口與4個RS-232/485，可支援DREAMS設備管理RESTful API，除了可採用DNP 3.0數據上傳到DREAMS平台，並可支援多款太陽能變流器。

研華表示，ECU1251（台電版）符合台電要求的DNP 3.0通信協定格式及配電級再生能源監控設備試驗規範認證，搭配研華自有的設備診斷與智慧管理機制，可配合台電配電級再生能源管理系統DREAMS執行遠端太陽光電發電系統案場即時發電量訊息與調控。

研華指出，ECU1251（台電版）邊緣整合解決方案可透過DREAMS管理系統進行發電量及電壓品質監控，提高電網與再生能源併網強韌能力，可降低再生能源併網系統衝擊，維持良好的供電品質。

(時報資訊)