根據越南統計總局最新資料，元月工業生產年增率暴漲22.2％。其中，加工製造業更是增長27.2％，電力生產和銷售增16.3％，供水與廢水管理處理項目則增8.4％，僅礦產業減少6.2%。

越通社報導，越南元月部分產業的生產年增率大幅增加。其中，五金產品增48.7％，電氣設備增42.2％，電子產品，電腦與光學項目增38％。同時，機動車增36.9％，傢俱增34.4％，其它非金屬礦產增32.7％，預製金屬產品也增32.6％。

截至2021年1月1日，勞動力數量較上月增1.1％，與2020同期相比卻降1.4％。其中，國有企業就業人數降1.7％，民間企業就業人數降2.5％，外資企業就業人數也降0.8％。

越南政府表示，幫助企業尋找原材料進口市場，並解決生產活動中所遇困難。同時，更鼓勵民眾使用自己的越南貨，可支持受疫情衝擊影響的企業。

(時報資訊)