西班牙12月工業生產恢復成長 21:302021/02/08 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 西班牙12月工業生產回復成長。根據西班牙統計局INE 8日公布，2020年12月工業生產經季調後月增1.1％，扭轉11月下滑0.9％頹勢。就產業別來看，12月能源生產較前月勁升9.2％，資本財生產月增1.7％，耐久消費財生產月增0.2％。 昇貿 今年營運拚雙位數成長 《國際經濟》終結連七漲 德國12月工業生產持平 (工商 ) #工業生產 #生產 #月增 #西班牙 #恢復成長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 德國12月工業生產 意外遜於市場預期 21:302021/02/08 財經 上洋1月營收年增近5成 今年拚雙位數成長 15:302021/02/08 財經 工業局推數位製造管理加值計畫 強化金屬產業數位化 15:402021/02/08 財經 華新科1月營收37.2億 26個月新高 15:302021/02/08 財經 基士德上月不淡 營運審慎樂觀 04:102021/02/08 證券．權證 《造紙股》榮成1月績優 稅前獲利登近34月高點 08:012021/02/08 財經 《觀光股》1月營收雙升登同期高 六角拚重返成長軌道 16:312021/02/08 財經 《半導體》記憶體復甦 宇瞻1月營收雙增逾1成 09:432021/02/08 財經 直得元月營收1.36億元 創27個月新高 10:492021/02/08 財經 擺脫連12個月陰霾 六角1月營收正成長 15:502021/02/08 財經 北譯無刷馬達、驅動器 迎接工業4.0 04:102021/02/08 產業特刊 財經熱門新聞 砸426億購入！特斯拉宣布震撼消息 比特幣突飆5千美元 - 財經 老美搞死7奈米？陸晶片業成重大建設 中芯最新發展曝光 - 財經 600城門再大破？台積電下波殺散戶 地板價恐更慘 - 財經 特斯拉踢鐵板 陸5大單位上門 盤前股價閃跌翻黑 - 財經 先進封裝成半導體下個戰場 這2檔搶得先機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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