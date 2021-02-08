西班牙12月工業生產回復成長。根據西班牙統計局INE 8日公布，2020年12月工業生產經季調後月增1.1％，扭轉11月下滑0.9％頹勢。就產業別來看，12月能源生產較前月勁升9.2％，資本財生產月增1.7％，耐久消費財生產月增0.2％。

昇貿 今年營運拚雙位數成長
《國際經濟》終結連七漲 德國12月工業生產持平

(工商 )

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