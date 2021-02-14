農曆春節假期已經過完一半，不少人都會趁著結束之前，買幾張彩券、刮刮樂試試手氣，大陸知名星座專家「同道大叔」便發文分享，在下個禮拜（2/15-2/21）財運最旺的3個星座，除了有貴人幫助以外，偏財運也非常不錯，有望可以中得大獎，千萬不要錯過這個大好機會了！

1. 白羊座

白羊座在下周的財運紅到發紫，每天只要睜開眼睛就會有各種驚喜，此外你們的周圍還會有許多貴人出現，為你們提供更多的財路。

2. 巨蟹座

巨蟹座在下周的財運旺到怎麼都擋不住，讓你們可以享受富貴纏身、不缺錢的生活，而且本身也不需要付出太多的努力，財神爺就會自動送錢上門啦！

3. 金牛座

在下周，金牛座的苦日子終於要結束了，因為大幅提升的財運，你們的存款很容易就能夠翻倍成長，現在你們可以暫時放下心，開心去買曾經下不了手的商品了！

白羊座、巨蟹座和金牛座在下個禮拜的關鍵字可以說是「發大財」，任何人都沒辦法阻擋你們一夜暴富的機會，不管有多少煩心事，只要看一眼存摺馬上就可以恢復精神、平靜情緒，此外下周還有中大獎的好運氣，一定要好好把握住這樣的福氣，不要輕易錯過了！

(中時新聞網)