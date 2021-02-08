根據德國統計局Destatis 8日公布，德國12月工業生產經日曆調整後與前月持平，遜於經濟學家預估的月增0.8％。統計局上修11月工業生產數據，由初值的月增0.9％上調至增加1.5％。與一年前同期相比，12月工業生產減少1％。

(工商 )