德國12月工業生產 意外遜於市場預期 21:302021/02/08 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據德國統計局Destatis 8日公布，德國12月工業生產經日曆調整後與前月持平，遜於經濟學家預估的月增0.8％。統計局上修11月工業生產數據，由初值的月增0.9％上調至增加1.5％。與一年前同期相比，12月工業生產減少1％。 工業局推數位製造管理加值計畫 強化金屬產業數位化 新客戶加持 騰輝2021年優於預期 (工商 ) #工業生產 #德國 #統計局 #月增 #市場預期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》終結連七漲 德國12月工業生產持平 16:482021/02/08 財經 車輛安全惹議 陸市場監管總局約談特斯拉 20:322021/02/08 財經 基士德上月不淡 營運審慎樂觀 04:102021/02/08 證券．權證 保護元件廠1月營收 齊攀峰 04:102021/02/08 證券．權證 北譯無刷馬達、驅動器 迎接工業4.0 04:102021/02/08 產業特刊 《生醫股》東洋攜手德國藥廠 開發歐洲Pegylipo市場 12:502021/02/08 財經 西班牙12月工業生產恢復成長 21:302021/02/08 財經 核酸檢測需求強 瑞基2月訂單看旺 產線緊急加班 16:322021/02/08 財經 遞延訂單、客戶下單增 儒鴻1月營收27.83億元 創同期新高 16:412021/02/08 財經 友達1月營收月減7.8％ 關鍵有3變數 14:492021/02/08 財經 《半導體》群聯1月營收月減年增 Q1拚淡季不淡 15:232021/02/08 財經 財經熱門新聞 老美搞死7奈米？陸晶片業成重大建設 中芯最新發展曝光 - 財經 砸426億購入！特斯拉宣布震撼消息 比特幣突飆5千美元 - 財經 600城門再大破？台積電下波殺散戶 地板價恐更慘 - 財經 日媒爆料：台積電將砸200億日圓赴日 最快明宣布 - 財經 先進封裝成半導體下個戰場 這2檔搶得先機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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