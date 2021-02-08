連鎖餐飲集團六角國際（2732）公告2021年1月合併營收為4.15億元，較去年同期成長22.38％，已扭轉公司因新冠肺炎疫情影響導致過去12個月的合併營收均呈現年減的情況，並且是歷年同期最高表現；六角對於全球疫情蔓延造成的不確定因素仍抱持審慎態度，然從1月營運表現來看，對於今年重回成長軌道具相當信心。

揮別連續12個月合併營收同期比衰退的陰霾，六角2021年1月合併營收迎來年增率22.38％的表現，六角表示，公司從去年下半年起已可見業績止穩回升，下半年合併營收年減幅已收斂至10％以內，去年12月則僅年減5.34％，雖然新冠肺炎疫情造成衝擊仍然存在，但在各國陸續恢復正常的國內經濟活動下，目前主要影響在於跨國觀光旅遊的停滯，預期得等到疫苗施打普及率達一定程度後，才會明顯轉佳。

六角進一步表示，1月合併營收同期比轉正，除來自於相較去年同期，公司新增購併天恩粉圓後帶進的效益外，「Chatime日出茶太」業績雖尚未轉正，然已脫離營運谷底持續回升中，而子公司杭州瑞里經營的「黑瀧堂」等茶飲品牌，在歷經此波中國手搖茶產業秩序重整後，經濟規模持續擴大，在「Chatime日出茶太」減幅收斂，中國市場持續創高下，因此帶動1月合併營收達到歷年同期最高表現。

雖然國際觀光旅遊活動的重啟時間仍難評估，然有感於「Chatime日出茶太」品牌的主要設點地區，已有多數恢復正常的國內經濟活動，六角於去年第四季已經重新開展擴店動作，去年12月單月「Chatime日出茶太」新增門店數即達17家，今年1月持續展店，且展店動能延續至2月，預期2月份的新增門店數可達雙位數。

六角表示，在全球新冠肺炎疫情未見明顯緩和下，不確定因素仍存在，公司亦抱持審慎態度，惟公司已於去年加速汰弱留強，優化營運體質等內部提升動作，加上1月合併營收同期比轉正，且各地代理商亦逐漸重啟展店動能，公司對於今年營運表現重回成長軌道具相當信心。

(工商 )