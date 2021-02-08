連鎖餐飲集團六角(2732)公布2021年1月自結合併營收4.15億元，較去年12月4.07億元小增1.78％、較去年同期3.39億元成長達22.38％，回升至近4月高點、改寫同期新高。雖然公司對今年營運仍審慎看待，但對於重返成長軌道具相當信心。

六角指出，去年下半年起已見營收止跌回升，下半年合併營收年減幅收斂至9.08％。雖然新冠肺炎疫情造成的衝擊仍在，但在各國陸續恢復正常國內經濟活動下，目前主要影響來自跨國觀光旅遊停滯，預期得到疫苗施打普及率達一定程度後才會明顯轉佳。

六角表示，1月營收終止連12月年衰退，除了併購天恩粉圓挹注外，「Chatime日出茶太」業績雖尚未恢復年成長，但已自谷底持續回升，減幅持續收斂，配合中國大陸茶飲產業重整後，帶動轉投資的杭州瑞里經濟規模持續擴大，使得1月營收改寫同期新高。

雖然國際觀光旅遊復甦時間仍難評估，但「Chatime日出茶太」主要布局地區多數已恢復正常國內活動，使六角自去年第四季重啟展店，單去年12月便新展17家，今年1月展店動能持續延續至2月，預期2月新增門市數可望達雙位數。

考量全球疫情未見明顯緩和、不確定因素仍在，六角對今年營運仍審慎看待。不過，歷經去年加速汰弱留強、優化營運體質等內部精實措施，加上1月合併營收恢復年成長、各地代理商逐漸重啟展店動能，公司對今年營運重返成長軌道具相當信心。

六角今年聚焦茶飲品牌發展，「Chatime日出茶太」目標淨增200家、門市數年增2成，在中國大陸經營「黑瀧堂」、「果麥」等茶飲品牌的杭州瑞里門市今年亦目標淨增2成，餐食品牌則持續優化營運，集團目標今年營收力拚成長逾2成、突破2019年新高紀錄。

(時報資訊)