生產大型及微型線性滑軌的直得科技持續接獲半導體產業訂單，元月合併營收近1.36億元，比去年12月增加3.01％，也較去年同期成長66.04％，不單創近27個月新高，也改寫同期次高。直得預期今年營運會優於去年。

直得去年產品營收比重，微型線軌近70％、大型線軌約26％，線性馬達模組4％～5％。今年營運成長主要動能來自半導體及5G相關產業，醫療產業維持成長、工具機產業落底後，也漸有起色，需求逐漸回溫，今年營運可望優於去年。

直得斥資10億元，在台南樹谷園區二期興建新廠，預計今年二月底完成土建，六月完工啟用，二廠面積比一廠多增加二至三成，除規劃大型線性滑軌外，還新增滾珠螺桿，也將跨足機電領域，開發出線性馬達及DD馬達。直得規劃只要疫情好轉，將加速購買機器設備速度，今年資本支出10億元，主要是用在二期廠房後續工程及添購設備。

(工商 )