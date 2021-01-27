本土疫情升溫，台北市長柯文哲喊出千例本土個案將停班停課，行政院長蘇貞昌上午回應說，希望全國同步也希望不要有破口，希望大家一起加油。

新冠肺炎疫情升溫，全國民眾都關切最新的防疫措施。對於柯文哲疑似領先中央「超前部署」。蘇揆上午視察春節國際包裹檢疫流程時說，中央流行疫情指揮中心對於防疫一年多來做得很好，也會依據各種狀況隨時都會做出各種決定，希望全國同步也希望不要有破口，希望大家一起加油。

另外，對於外界質疑蘇揆民調近4個月減少約260萬人的支持，蘇揆也說，行政院長是非常辛苦的工作也是耗損很快的位置，過去的記錄大家都看得清清楚楚，今天他帶領這個團隊2年多來，是因為全體同仁大家一起努力，國人的支持、蔡總統的信任，才能做出一點點成績，還有過半同胞給予支持，非常感謝還有沒有做好的地方我們隨時檢討希望做到最好也希望國人同胞給辛苦工作的公務人員加油打氣，畢竟這個溫暖是給他們最大的動力，才能繼續為國人努力。

(中時 )