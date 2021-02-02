守護學童校外安全 侯友宜視察補習班防疫情形

寒假期間，台灣新冠肺炎疫情仍嚴峻，新北市長侯友宜今（2日）特別到板橋區視察補習班的防疫作為，要求業者持續落實戴口罩、加強消毒、保持教室通風，以梅花座拉開距離，確保學生在校外的學習環境安全。

侯友宜表示，針對課後補習班、安親班防疫措施，隨時會到現場督導，特地來補習班視察補習班防疫作為，補習班內最基本的防疫，包含戴口罩、勤洗手、量體溫，都有做到且採取實名制。

新北市長侯友宜今（2日）特別到板橋區視察補習班的防疫作為。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（2日）特別到板橋區視察補習班的防疫作為。（葉書宏攝）

補習班內最重要就是消毒及教室內的通風設備，學生們都採取梅花座、自我檢查表，補習班一定要做到位，所有教育局同仁到補習班、安親班，就是抽檢防疫措施是否落實，去年2月份至今，只要到補習班就是以防疫優先，目前全市安親班、補習班、課輔班等都有把防疫做到位，讓家長安心。

侯友宜也呼籲補教業者，疫情瞬息萬變，務必與市府並肩作戰，保持嚴謹態度全力對抗疫情。

教育局長張明文表示，去年疫情開始，市府即針對補習班、安親班訂有防疫工作事項檢核表，包括物資整備、通報機制、防疫作業三大項目，提供業者自我檢核，並納入稽查重點，以確保學生學習環境安全無虞。

若補習班未依規定辦理，張明文指出，依短期補習班設立及管理準則第35及36條，得視其情節輕重，處以糾正、限改、停招，最重可撤銷立案；安親班則依兒童及少年福利與權益保障法第108條，給予限期改善、處3萬以上30萬以下罰鍰、停辦，最重可廢止設立許可。

張明文也呼籲家長「生病不上課」，可視學生身體狀況，選擇在家自行照顧及學習，補習班及安親班訂有退費標準，如有消費爭議可至行政院消費者保護會網站申訴。並要求業者務必每日至新北市短期補習班管理及通報平台掌握最新防疫資訊，配合相關防疫作為。

(中時 )