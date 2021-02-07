今（7）日凌晨1時36分東部外海發生規模6.1地震，國家級警報簡訊連續狂響，新北市長侯友宜上午視察汐止金龍市場時，被媒體問到有沒有被嚇醒？侯友宜說，新北市很多市民都在睡夢中被驚醒，以身為市長來說，警報第一次響起時，就開始查證有沒有災情，這當中警報又陸續響了很多次，但是只要掌握狀況，民眾一切平安，這才是最重要的。

侯友宜表示，事後氣象局特別說明警報器系統出了一點狀況，我們期待趕快把系統改善好，不然民眾在過程當中真的很害怕。希望民眾都能平安，一切都平安無事最好。

(中時 )