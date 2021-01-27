今年學測的國文寫作題目「如果我有一座新冰箱」引發熱議，不少考生直呼難發揮，對此，一名網友整理出過去70年來的大學入學考試作文題目，不少網友看完直呼，以前的題目都超難的，現在根本是小菜一碟，光看題目還是掰的出東西。

一名網友昨在Dcard上分享民國43年至110年的大學入學作文題目，其中包括聯考、學測及指考的題目，並好奇詢問「大家都是哪一年考的，好難想像聯考年代的題目是要怎麼寫？」

貼文引起網友討論，「以前的題目都超難」、「43年和47年是在寫辯論稿？笑死」、「以前的也太文言，突然慶幸這幾年的題目還光看是能掰的出東西」、「111年的題目可能是如果我有一隻PuiPui天竺鼠車車」。

也有人覺得過去的題目比較好，「我覺得以前的題目比較好欸，撇除政治因素，至少有真正考到學生論辯的能力」、「笑死從102學測往後看，真的覺得郵筒跟冰箱是來亂的」。

而原PO整理出近70年來的作文題目如下：

◎歷年聯考題目

43年　論四校聯招之利弊

44年　一個影響我最深的人

45年　論國文之重要

46年　讀書的甘苦

47年　論大專入學考試科目分組與不分組之利弊

48年　學問為濟世之本

49年　邀請海外學者回國服務書

50年　論己所不欲 勿施於人

51年　先天下之憂而憂，後天下之樂而樂

52年　勤能補拙，儉以養廉

53年　孔子云：「知之者不如好之者，好之者不如樂之者。」試申其義

54年　反攻前夕告大陸同胞書

55年　公共道德的重要

56年　遷善改過說

57年　論恕道與功德

58年　自由與守分

59年　論精神生活與物質生活

60年　自立自強說

61年　論現代知識青年應如何培養義務感與責任心

62年　曾文正公云：「風俗之厚薄，繫乎一二人心之所嚮。」試申其義

63年　「吾嘗終日而思矣，不如須臾之所學也。」試申其義

64年　言必先信，行必中正說

65年　仁與恕相互為用說

66年　一本書的啟示

67年　人性的光輝

68年　憂勞所以興國，逸豫適足亡身

69年　燈塔與燭火

70年　生活中的苦澀與甜美

71年　從挫折中培養勇氣

72年　看中自己，關心別人

73年　海不辭水，故能成其大，山不辭土石，故能成其高

74年　接受與回饋

75年　安和樂利的省思

76年　論同情

77年　豐收之前

78年　論虛心

79年　愛國愛鄉愛人愛己

80年　根

81年　變

82年　橋

◎歷年學測題目

83年　夢＆兩代之間（擇一）

84年　網＆青春（擇一）

85年　樹

86年　自然與人

87年　追求流行，表現（迷失）自我

88年　假裝

89年　我的嚮往＆我最投入的事（擇一）

90年　最遙遠的距離＆快與慢（擇一）

91年　老人日記

92年　香米碑

93年　修士生命之旅

94年　失去

95年　雨季的故事

96年　走過

97年　如果當時...

98年　逆境

99年　漂流木的獨白

100年　學校和學生的關係

101年　自勝者強

102年　人間愉快

103年　通關密語

104年 獨享

105年 我看歪腰郵筒

106年 關於經驗的N種思考

107年 季節的感思

108年 溫暖的心

109年 靜夜情懷

110年 如果我有一座新冰箱

◎歷年指考題目

83年　論污染

84年　榮與辱

85年　自由與自律

86年　家庭教育之我見

87年　慚愧

88年　面對人生的態度

89年　義工

90年　一個關於......的記憶

91年　對鏡

92年　猜

93年　偶像

94年　回家

95年　想飛

96年　探索

97年　專家

98年　惑

99年　應變

100年　寬與深

101年　我可以終身奉行的一個字

102年　遠方

103年　圓一個夢

104年 審己以度人

105年 舉重若輕

106年 在人際互動中找到自己

文章來源：Dcard
急診醫PO「護國神冰箱」 抗疫神文網讚爆：滿分無誤

(中時新聞網)

#作文題目 #學測 #歷年 #指考 #聯考