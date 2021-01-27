今年學測的國文寫作題目「如果我有一座新冰箱」引發熱議，不少考生直呼難發揮，對此，一名網友整理出過去70年來的大學入學考試作文題目，不少網友看完直呼，以前的題目都超難的，現在根本是小菜一碟，光看題目還是掰的出東西。

一名網友昨在Dcard上分享民國43年至110年的大學入學作文題目，其中包括聯考、學測及指考的題目，並好奇詢問「大家都是哪一年考的，好難想像聯考年代的題目是要怎麼寫？」

貼文引起網友討論，「以前的題目都超難」、「43年和47年是在寫辯論稿？笑死」、「以前的也太文言，突然慶幸這幾年的題目還光看是能掰的出東西」、「111年的題目可能是如果我有一隻PuiPui天竺鼠車車」。

也有人覺得過去的題目比較好，「我覺得以前的題目比較好欸，撇除政治因素，至少有真正考到學生論辯的能力」、「笑死從102學測往後看，真的覺得郵筒跟冰箱是來亂的」。

而原PO整理出近70年來的作文題目如下：

◎歷年聯考題目

43年 論四校聯招之利弊

44年 一個影響我最深的人

45年 論國文之重要

46年 讀書的甘苦

47年 論大專入學考試科目分組與不分組之利弊

48年 學問為濟世之本

49年 邀請海外學者回國服務書

50年 論己所不欲 勿施於人

51年 先天下之憂而憂，後天下之樂而樂

52年 勤能補拙，儉以養廉

53年 孔子云：「知之者不如好之者，好之者不如樂之者。」試申其義

54年 反攻前夕告大陸同胞書

55年 公共道德的重要

56年 遷善改過說

57年 論恕道與功德

58年 自由與守分

59年 論精神生活與物質生活

60年 自立自強說

61年 論現代知識青年應如何培養義務感與責任心

62年 曾文正公云：「風俗之厚薄，繫乎一二人心之所嚮。」試申其義

63年 「吾嘗終日而思矣，不如須臾之所學也。」試申其義

64年 言必先信，行必中正說

65年 仁與恕相互為用說

66年 一本書的啟示

67年 人性的光輝

68年 憂勞所以興國，逸豫適足亡身

69年 燈塔與燭火

70年 生活中的苦澀與甜美

71年 從挫折中培養勇氣

72年 看中自己，關心別人

73年 海不辭水，故能成其大，山不辭土石，故能成其高

74年 接受與回饋

75年 安和樂利的省思

76年 論同情

77年 豐收之前

78年 論虛心

79年 愛國愛鄉愛人愛己

80年 根

81年 變

82年 橋

◎歷年學測題目

83年 夢＆兩代之間（擇一）

84年 網＆青春（擇一）

85年 樹

86年 自然與人

87年 追求流行，表現（迷失）自我

88年 假裝

89年 我的嚮往＆我最投入的事（擇一）

90年 最遙遠的距離＆快與慢（擇一）

91年 老人日記

92年 香米碑

93年 修士生命之旅

94年 失去

95年 雨季的故事

96年 走過

97年 如果當時...

98年 逆境

99年 漂流木的獨白

100年 學校和學生的關係

101年 自勝者強

102年 人間愉快

103年 通關密語

104年 獨享

105年 我看歪腰郵筒

106年 關於經驗的N種思考

107年 季節的感思

108年 溫暖的心

109年 靜夜情懷

110年 如果我有一座新冰箱

◎歷年指考題目

83年 論污染

84年 榮與辱

85年 自由與自律

86年 家庭教育之我見

87年 慚愧

88年 面對人生的態度

89年 義工

90年 一個關於......的記憶

91年 對鏡

92年 猜

93年 偶像

94年 回家

95年 想飛

96年 探索

97年 專家

98年 惑

99年 應變

100年 寬與深

101年 我可以終身奉行的一個字

102年 遠方

103年 圓一個夢

104年 審己以度人

105年 舉重若輕

106年 在人際互動中找到自己

(中時新聞網)