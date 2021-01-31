面對新冠肺炎疫情延燒，觀察大陸春運前3天鐵路載運人次僅887萬，較去年同期大減75％，可見近期鼓勵「就地過年」的政策效果漸顯。因此「不回家得如何拜年」成為熱議話題。近日更看到浙江、上海、廣東、河南等地的許多年輕人選擇通過淘寶等電商平台選購年貨寄回家，藉由快遞禮品送上對家人年節祝福的「無接觸拜年」。

據大陸《經濟日報》引述淘寶提供數據顯示，今年年貨節首日的淘寶「年貨」詞彙搜索量激增240％，過年常備的瓜子、花生不出意外成為最暢銷年貨；京東聯合界面新聞發佈的「2021春節消費趨勢大賞」數據也顯示，年貨節期間的異地訂單量增長達49.7％。其中從一、二線城市向三到六線城市發送的訂單快速增加。

同時有趣的是，京東數據顯示從「老家」發出，寄往北上廣深等大城市的訂單也同步呈現快速成長，多數是身在家鄉的父母親友給異鄉「打工人」寄上家鄉年味。

(旺報 )