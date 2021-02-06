快要過年了，你領到年終獎金了嗎？一名網友分享他的金額，不到1萬5000元，而且他在這家公司已經待了12年，「看到發放表上頭的數字，我都快哭了！」網友只能安慰，「沒關係啦！至少還有年終，很多人連想都不敢想」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，他上班的公司是一家傳統產業，至今已工作12年10個月，但年收入一年比一年少，甚至從來沒尾牙可吃，今年年終發下來一看，只有1萬4800元。原PO透露，公司薪資單不太準時，有時2~3個月才發一次，還要看會計老阿姨的心情。

有人問他，既然公司待起來感覺沒什麼前途，為什麼不跳槽？原PO說：「因為可以跟老爸一起上班！」他強調，小時候沒什麼機會看到爸爸，因為起床後爸爸就出門了，父子能一起上班，讓他決定留下來。

此文一出引起大批網友留言，「這樣你還不換工作嗎」、「奴性別太堅強，慣老闆都吃定你這種員工」、「12年才領這樣，很少欸」、「傳產要看公司，同樣機械廠，我待過年終領20萬的，也待過年終給1萬的」。

也有網友感嘆，「你至少有年終，我們作旅館的，今年什麼都沒有」、「已經10年沒領過年終」、「年終？是什麼東西」。更有網友異想天開，「照你的說法，分析後發現，其實你爸是公司老闆吧！」

(中時新聞網)