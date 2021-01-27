元大金控長期落實職場性別平等，今年再獲國際肯定，入選「2021彭博性別平等指數」（Bloomberg Gender-Equality Index, GEI），其中在「性騷擾政策」構面更是連兩年拿到滿分，其他評比成績不僅全部優於去年，整體進步幅度還超過5成，在入選的金融業者之中表現亮眼。

元大金對此指出，元大金長期重視性別平權，迄今女性員工比例已占64.5％，高達三分之二，董事會成員組成多元，集團旗下9家子公司中共有6家子公司設有女性董事或監察人，達三分之二，可說致力依性別平等原則，提升女性參與公司治理及經營決策；在員工福利方面，不分性別皆享有各項良好的婚育制度、補助與照護計畫，以具體行動打造性別平等多元與共融的職場環境。

彭博性別平等指數是美國財經專業媒體《彭博》，以五個評分構面，衡量全球各領域企業在性別平等重視的程度，元大金說明，評分包含女性領導人及人才庫（Female Leadership＆Talent Pipeline）、同工同酬（Equal Pay＆ Gender Pay Parity）、包容性文化（Inclusive Culture）、性騷擾政策（Sexual Harassment Policies）、女性品牌價值（Pro-Women Brand）等五大評分構面。

該指數每年從全球選出高度落實性別平等的標竿企業，今年共選出380家，入選名單橫跨44個國家與11個產業，超過3成為金融產業。

除了營造友善職場文化，元大金控也引進「員工協助方案EAP（Employee Assistance Program）」計畫，實質提供協助管道，彙整政府機關與非營利組織提供的各項協助，以「心理諮詢」、「法律諮詢」、「醫療防治」、「照護／其他諮詢」、「自我量測」等五大主題服務，貼切地協助員工解決問題，提升工作效率與達成目標，具體實踐員工照護的精神。

(工商 )