包括國泰人壽等多家壽險公司類全委（類似全權委託代操）保單基金帳戶，委託國泰投信投資操盤部位達新台幣二千億元，操盤手之一的投資型商品部主管粘逸尊分析：「美國總統拜登政府提出一．九兆美元的經濟刺激政策，市場預期直接受惠者為基礎建設及新能源建設，金融、汽車、電動車、太陽能及風電產業均大漲，顯示市場邏輯持續押寶拜登在完全執政下，能落實政策承諾。」

「在沒有惡性通膨的前提下，股市漲幅明顯優於債市，且以新興市場漲幅最為兇猛。再看產業類別，循環類股及小型股的表現通常優於成長股。2020年代操的主要帳戶投資報酬率即達13至16℅，以境內外基金為主，著重於股票型基金多於債券型基金。」」粘逸尊說。

央行總裁楊金龍去年曾說：「新台幣匯率28元或許成新常態。」如今新台幣匯率更游走於27字頭。（圖／黃鵬杰攝）

除了股債，美元保單近期也成為台灣投資人的理財選項。「許多民眾趁美元便宜，購買美元保單，像是利變型商品（依宣告利率變動計算保單價值的商品）、分紅保單等儲蓄型商品，可賺到匯差，未來若要用這筆錢，也賺到了利息。」對此，磊山保險經紀人股份有限公司業務總監王鈺婷建議：「年輕的小資族群可選擇分紅保單，年紀較長者可考慮免體檢、額度較高的美元保單，規劃未來資產傳承。」

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(中時新聞網)