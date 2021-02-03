美國遊戲零售商GameStop股票在數百萬散戶瘋狂買進下暴漲逾10倍，上演散戶狙殺空頭巨鱷戲碼，但電影《華爾街之狼》現實世界男主角喬登‧貝爾福（Jordan Belfort）警告散戶，投資GameStop可能會血本無歸，這種投機股最終會慘崩打回原形，投資人不要淪為接刀俠。

上周GameStop飆漲700％，股價最高一度來到469美元，但隨著空單大舉回補，軋空行情也後繼乏力，本周連兩個交易日暴跌90%，周二（2日）股價殺破百美元、收在每股90美元。

GameStop引爆散戶屠殺對沖基金戲碼，反映了華爾街市場操控問題。BBC報導，1999年因操縱市場罪被判入獄的《華爾街之狼》本尊Jordan Belfort表示，他對GameStop散戶感到同情。

Belfort認為，GameStop這種投機股上漲時很好，但下跌時會很痛苦，最終會大暴殺、打回原形，投資人可能血本無歸，呼籲業餘投資者切勿把籌碼放在檯面上，千萬不要接掉下來的刀子。

他說，GameStop掀起散戶對抗做空機構的史詩級大軋空，被外界形容為民粹主義者的市場起義，投資人企圖給不道德的華爾街公司一個教訓，尋求公平正義。散戶大軍靠著鄉民論壇Reddit號召集結，在下單平台Robinhood上追捧GameStop等股票。

但Belfort警告，一堆對股票了解不多的人，現在瘋買GameStop，成為最後一跟風的人，才是真正危險所在。

(中時新聞網)