美股重挫，3大指數跌幅皆超過2%，法人表示，台股短線可能震盪整理，先看月線15495點支撐。

在數家大型科技企業領跌下，美股3大指數同步重挫，道瓊工業指數跌633.87點，跌幅2.05%；那斯達克指數跌355.47點，跌幅2.61%；標準普爾500指數跌98.85點，跌幅2.57%。

國內外產業訊息方面，聯發科去年稅後淨利新台幣414.39億元，年增78.6%，每股純益26.01元。第1季展望樂觀，季營收將達964億至1041億元，較去年第4季持平至成長8%，可望創歷史新高。

聯電去年歸屬母公司淨利291.89億元，創14年高，每股純益2.42元。第1季接單強勁，產能利用率將達100%。

旺宏去年稅後淨利53.26億元，年增77%，每股純益2.9元。總經理盧志遠表示，今年營運展望樂觀，沒看到烏雲，會是更好的一年。

王品預計29日起至3月26日買回3850張庫藏股，買回區間價格90至190元，買回的庫藏股將轉讓予員工。

華新科預計28日起至3月26日買回500張庫藏股，買回區間價格230至243元，買回的庫藏股也將轉讓予員工。

法人表示，外資期現貨同步保守操作，台股整體籌碼面中性偏空，短線可能震盪整理，月線15495點是支撐關卡。（編輯：鄭雪文）1100128

(中央社)