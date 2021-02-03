美股今天續旺，道瓊指數勁揚475點，創兩個多月來最佳表現。散戶投機熱潮降溫有助大盤回穩，電玩零售商GameStop股價則崩跌60%，兩天來市值蒸發逾160億美元。

美股邁入2月後持續反彈，道瓊工業指數終場上漲475.57點，漲幅1.57%，收在30687.48點。標準普爾500 指數上漲52.45點，漲幅1.39%，收在3826.31點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲209.38點，漲幅1.56%，收在13612.78點。

道瓊指數創去年11月以來最佳單日表現，連5個交易日走勢與散戶隨軋空行情搶進的GameStop相反。

上週GameStop股價飆漲4倍，3大指數週線跌幅則超過3%。本週局勢逆轉，GameStop股價昨天跌逾30%後，今天再跌60%，兩天來公司市值蒸發約72%，但年初以來股價漲幅仍達3.8倍。

網路討論區Reddit散戶近期瘋搶的其他股票同步落難。戲院業者AMC股價大跌41%，耳機廠商高斯電子（Koss）與資安廠商黑莓（BlackBerry）美國掛牌股價跌幅分別逾42%、21%。

這波投機熱潮本週蔓延到銀市，紐約交易的白銀期貨價格昨天大漲9.3%，創11年來最大單日漲幅。芝加哥商品交易所集團（CME Group）眼見市場波動加劇，今天調高維持保證金要求，白銀期貨價應聲跌逾8%。

散戶狂熱迅速拉高資產價格，但因欠缺基本面支撐，價格衝高後掉得也快。投資人一度擔心這波熱潮恐引發連鎖效應，本週散戶狂熱退燒，有助美股大盤回穩，走出上週創3個月來最糟表現的陰影。

扮演大盤主力的科技權值股今天持續反彈。臉書（Facebook）股價勁揚1.9%，Google母公司Alphabet與亞馬遜（Amazon.com）漲幅分別達1.4%、1.1%。

亞馬遜宣布掌舵26年的執行長貝佐斯（Jeff Bezos ）將轉任執行董事長，預計第3季交棒給雲端運算事業負責人賈西（Andy Jassy）。亞馬遜同時公布，去年第4季營收1255億美元，跟進蘋果公司（Apple）達成單季營收首度破千億美元的里程碑。

Google廣告收入激增近22%，帶動Alphabet去年第4 季營收達破紀錄的569億美元。

費城半導體指數上漲1.58%。台積電美國存託憑證（ADR）續漲1.4%，雙日漲幅擴大到約5.7%，接近收復上週失土。

歷經1月底震盪整理，美股邁入2月後暫時擺脫散戶投機亂局。企業財報連連報喜、美國冬季2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情緩和、愈來愈多民眾接種疫苗、經濟復甦在望，都在變種病毒株持續威脅之際支撐美股向上。

但美國銀行（BofA）分析師警告，投資人過分看多，情緒指標已逼近2008年金融海嘯爆發前曾出現的「賣出」訊號。花旗集團（Citigroup）也憂心企業獲利預期過高，當前股價可能比合理水準高10%左右。

(中央社)