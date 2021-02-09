延續2020年的購買熱潮，帶動自行車族群2021年首月營收續旺！美利達（9914）、桂盟（5306）今（9）日率先公布今年1月營收，分別年增近27％與54％；其中，桂盟集團1月合併營收6.42億元，創下單月歷史第三高、同期歷史新高，且連續3個月營收衝破6億大關。顯示自行車族群2021年營收持續暢旺可期。

其中，美利達集團在出貨遞延效應及在手訂單爆滿加持下，集團1月份總銷售量85,603台、年增率高達44.09％，挹注1月合併營收21.3億元，年增26.62％。

美利達表示，隨著自行車與電動自行車的供料產能逐步提高，雖然產量因船運不順僅95％出口、其餘5％遞延，但以出口歐、美市場為主的台灣廠，1月份出口量63,464台、出口值16.89億元，依然分別大增47％及26.52％。

此外，美利達大陸市場今年1月自有品牌銷售量、銷售金額，均較2020年同期大增153％及190％，平均單價年增約15％，增長幅度居冠，穩居大陸高價自行車領導品牌。

(工商 )