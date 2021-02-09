美國參眾兩院通過預算決議，1.9兆美元紓困方案掃除障礙，加以企業財報亮麗與美國新冠肺炎新增病例數下降，激勵全球股市收高，多數股市創2020年11月來最大單週漲幅，統計近一周整體股票型ETF資金淨流入282億美元。

統計顯示，美國及全球股票ETF最多，分別淨流入145億及68億美元，日本、亞太及新興市場股票ETF各淨流入19億、18億及15億美元，歐洲及大陸股票ETF也淨流入1.9億及1.6億美元，但拉美股票型ETF遭調節淨流出0.7億美元。

富蘭克林證券投顧分析，今年以來市場走勢震盪，多空因素並陳，例如疫苗利多中仍存有疫情惡化利空、資金充沛但資產評價面多偏貴，以及美國總統拜登提出財政刺激方案但還需要國會協商。儘管短線消息面錯綜，但2021年投資較明朗的方向，疫苗施打普及將支持全球景氣復甦，創新成長與價值循環輪動加速，短線震盪無礙股市多頭格局，其中以美國及新興亞洲股市最具優勢。

現階段建議，雙收益資產的美國與新興市場平衡型基金為核心，同時涵蓋高息債及類股分散的高品質股票，兼顧爭取收益、抗波動與長期資本利得機會。股票部位看好雙題材的科技及價值補漲、雙核心的美股及新興亞股兩大主軸，列為紅包行情操作優選。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾認為，雖然疫情導致印度部分以傳統商業模式營運的企業受到衝擊，但對於印度軟體服務產業的影響反而正面，且印度推動製造業本地化、進口替代，及全球製造業供應鏈多角化，包含電子產品、國防、汽車零組件與藥品等，皆為推動印度製造業復興的助力。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，展望後疫情時代，數位轉型及其相關主軸的重要性將持續上升，看好人工智慧、雲端運算、電子商務、金融科技、數位支付等題材。儘管科技股評價面攀升，鑒於科技業優異的成長性及品質，科技股享有適度溢價在基本面支持且持續。

(工商 )