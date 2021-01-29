財報亮眼 美股反彈收紅 道瓊大漲300點 06:112021/01/29 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華爾街股市今天收紅，從前一天的大跌反彈，主要是財報季開跑，企業繳出亮麗的營運表現。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華爾街股市今天收紅，從前一天的大跌反彈，主要是財報季開跑，企業繳出亮麗的營運表現。 道瓊工業指數勁漲300.19點或0.99%，收在30603.36點。 標準普爾500指數勁揚36.61點或0.98%，收在3787.38點。 以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲66.56點或0.5%，收在13337.16點。（譯者：徐崇哲）1100129 美股交易爆量 線上券商當機 《台北股市》美國隊長重傷 急殺逾300點、月線bye了 (中央社) #指數 #財報 #反彈 #譯者 #上漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《台北股市》外資連5日賣超破千億元 待節後資金歸隊 17:222021/01/28 財經 臉書2020年Q4財報優於預期 23:002021/01/28 財經 《國際金融》美股拋售 歐股吐回今年漲勢 17:052021/01/28 財經 女網紅逼她卸妝關美顏 抖音第一美女直播淚崩 00:152021/01/28 娛樂 特斯拉財報不如預期 概念股盤中走跌 13:032021/01/28 財經 熱門股－華航 放量上漲短多再起 04:102021/01/28 證券．權證 三大賣壓齊聚 年關將近 台股量能創低 04:102021/01/28 財經要聞 台股下殺285點破月線 收15415點 台積電險守600元 13:362021/01/28 財經 《日股》美股挫科技跌 日經晨收黑300餘點 11:592021/01/28 財經 科技巨頭領跌 道瓊暴跌633點 美股創去年10月來最大跌幅 05:562021/01/28 國際 GameStop之亂狂燒 美散戶股板關閉 官員籲停牌30天 14:422021/01/28 財經 國際熱門新聞 川普內閣最悲催 彭斯傳淪為無殼蝸牛 還得憂心川粉追殺 - 國際 掉髮恐和腸胃有關 超噁新型療法公開 白髮竟變黑髮 - 國際 抗白血病藥物Plitidepsin可治新冠病毒 比瑞德西韋還高效 - 國際 中共威脅犯台 美防部：準備好履行區域安全承諾 - 政治圈 - 中央社 不是不孕！夫妻多年苦無子 真實原因瞎爆 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。