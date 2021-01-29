華爾街股市今天收紅，從前一天的大跌反彈，主要是財報季開跑，企業繳出亮麗的營運表現。

道瓊工業指數勁漲300.19點或0.99%，收在30603.36點。

標準普爾500指數勁揚36.61點或0.98%，收在3787.38點。

以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲66.56點或0.5%，收在13337.16點。（譯者：徐崇哲）1100129

(中央社)