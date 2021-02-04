4日韓股疲軟，科技權值股弱勢表態，外資賣超加上中國大陸市場資金流動性受質疑，三個利空拖累已連三日收紅，累計漲幅為5.2%的KOSPI指數。市場投資人將目光寄望在將於5日發表的美國就業市場數據。KOSPI指數收3,087.55點，下跌42.13點，跌幅1.35%。

權值股表現失常，三星電子與SK海力士分別大跌2.5％與3.9％。同時，韓國最大網路業者Naver也跌3.4％。

隔夜美股上漲，是受到科技類股字母控股(Alphabet)與亞馬遜強勁財報激勵。至於民間就業與服務產業似乎也出現信心增加現象。

亞洲普遍走弱，中國大陸短期利率似有走高跡象，讓市場擔心人民銀行將要祭出貨幣緊縮政策。不過，企業獲利改善，以及市場上下震盪波動平緩，卻是不錯的好消息。DS投資證券表示，市場靜待美國5日要公布的就業市場報告。

外資賣超6400億韓元，約5.72億美元。

最新匯價，目前1美元可兌換1,118.5韓元，韓元貶值0.32％。

(時報資訊)