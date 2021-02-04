美國眾議院司法委員會反壟斷小組主席、美國明尼蘇達州參議員Amy Klobuchar周四(4日)發布一份新報告，提出對美國4大科技巨頭的反壟斷新提案，希望藉此限縮這些大型科技公司的權力，加上美國總統拜登持續與國會溝通規模達1.9兆美元的新紓困案，美股周四開盤上漲14.18點、以30,737.78點開出，隨後漲勢擴大至近百點，美國行動處理器大廠高通則是大跌超過8%。

截至台灣時間4日晚間10點35分，道瓊指數上漲93.68點或0.30%、暫報30,817.28點；標普500指數上漲9.94點或0.26%、暫報3,840.11點；那斯達克指數上漲38.71點或0.28%、暫報13,649.25點；費城半導體指數上漲下跌23.53點或0.79%、暫報2,959.35點。

4大科技巨頭包括蘋果、亞馬遜、臉書以及Google母公司Alphabet股價開盤漲跌互現。電動車大廠特斯拉股價下跌5.35美元或0.63%、暫報849.34美元。台積電ADR股價下跌0.99美元或0.78%、暫報126.48美元；聯電ADR股價下跌0.050美元或0.53%、暫報9.35美元。至於高通的新公布的財報遜於預期，股價下跌13.29美元或8.19%、暫報149.01美元。

美國勞工部稍早發布最新的上周初領失業金人數為77.9 萬人，連3周數據下滑，並優於市場預期的83 萬人。截至 1 月 23 日當周，美國持續領失業金人數為459.2 萬人，優於市場預期的470 萬人。

至於拜登表示願意接受提高每周現金補貼的領取資格門檻，但強調1400美元的額度不變，美國眾議院則是打算繞過共和黨議員，直接通過2021 年度預算案，讓這份1.9 兆美元新紓困案通關。美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi)表示，這項行動不代表兩黨沒有合作機會，只是目前美國社會相當需要這筆資金度過難關，民主黨只是在必要時刻採取行動。

(中時新聞網)