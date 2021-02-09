美國專利顧問公司（IFI Claims）日前公布獲美國專利數前50大全球企業，全球晶圓代工龍頭台積電首次擠進前10名，並以成長22%或取得2833項專利，成為成長幅度最大的企業。對此，晶圓代工領域另一大廠三星電子，想追趕台積電先進製程技術，可能會受到來自台積電的專利侵權訴訟攻勢。

據《Business Korea》報導，台積電去年在美國申請的專利數增加22%，首次擠進排名第六，這將協助台積電在技術的領先地位，並協助台積電打擊三星電子的進攻。三星預計在德州澳斯汀投入170億美元，在當地建造先進製程生產線，與台積電今年起將在美國亞利桑那州設廠互別苗頭，台積電預計在2021年至2029年投入120億美元，預計2024年量產5奈米製程。

報導指出，三星從2007年到2020年，每年在美國專利註冊量中排名第二。但是，在2020年減少1%或54項專利，同時台積電則是增加2833項專利或22％，從第12名上升到第6名。不過，三星電子仍已在美國註冊了6,415項專利，約為台積電的2.3倍。報導指稱，台積電可能對三星發動攻勢，藉由這些專利進行打擊，削弱三星在美國的晶圓代工領域業務競爭能力。

不過，就台積電目前專利數量來看，三星6千多種專利涵蓋不僅晶圓代工，還有手機、面板、消費性電子等領域，就此來看，台積電不一定有壓倒性的優勢。

(中時新聞網)