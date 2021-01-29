經濟部長王美花。（黃世麒攝）

全球鬧車用晶片荒，德國經濟暨能源部長阿特麥爾（Peter Altmaier）致函我國經濟部長王美花，希望協助解決車用晶片，王美花28日證實已收到信件，同時她也已向德國在台協會處長王子陶表達，盼協助台灣取得疫苗。針對近期引發討論的「晶片換疫苗」，宅神朱學恒今(29日)在臉書寫下，除了覺青和經濟部自嗨一陣大內宣之外，什麼也沒留下來。

針對國人期待晶片換疫苗一事，王美花28日表示，27日與王子陶開會有表達此一立場，認為台灣協助各國取得車用晶片，當然也希望德國在可行範圍內協助台灣取得疫苗，雙方能互惠往來。對此，王子陶表示，會轉達相關意見給德國政府。

由於台灣和德國並沒有外交關係，此事引發外界關注，媒體《finanzen.at》詢問德國政府對於台灣是否有新的立場，但德國外交部發言人阿德巴赫（Maria Adebahr）明確表示，德國政府對台灣的立場沒有改變。

對此，宅神今在臉書表示，本來想要說些什麼的，仔細想想還是算了，除了覺青和經濟部自high一陣大內宣之外，什麼也沒留下來。不少網友見狀後附和留言表示，「慢慢排吧，唯利是圖的大國」、「要晶片可以，不過先給我疫苗，謝謝」、「經過了捷克議長的表演，現在歐洲各國都知到如何應付台灣了！」、「像極了愛情...工具人故事篇」、「台灣就是典型的交不到女朋友的工具人」。

至於近期國際晶片短缺，美、日、德等國家親赴搶購的意願高，是否有可能縮短檢疫時間推動經濟泡泡，或是用晶片換疫苗？衛福部長陳時中27日曾表示，疫苗這邊有國際疫苗分配的問題，不過如果是商業行為，可以用強項當作籌碼，當然是樂觀其成。

(中時新聞網)