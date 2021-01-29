大家都希望能在2021年揮別去年的霉運，最好能擁有絕佳財運，把2020年沒賺到的錢全部賺回來，不過星座運勢網站「星座愛情運勢」表示，天秤座、金牛座、雙子座、雙魚座的人今年財運低迷，投資理財一定要格外謹慎，否則容易上當受騙，造成大量損失！

▍第四名：天秤座

進財少，難以支撐高消費

天秤花錢速度快，原本就難以存錢，所以對他來說今年財運平平、進財少，基本就算是破財了。沒有大量收入來支撐天秤的高消費，如果不加以控制，很快就會負債。今年對於天秤來說，很難有什麼發財的機會，是該踏踏實實、勤勤懇懇工作的一年，買樂透中大獎、買股票暴富等想法可以暫時放下了。

▍第三名：金牛座

進財機會少

今年會有財運小高峰，但是整體運勢低迷，賺錢不易，加薪、中獎、發財的機會比較少，放棄不切實際的幻想，把心放在更實際的事情上。如果想要理財，6月和8月相對會比較好，成功率較高，但是也要冷靜對待，不要盲目選擇不適合的標的。

▍第二名：雙子座

容易被投資陷阱迷惑

上半年財運平穩，努力會獲取不錯的回報；但是下半年財運不樂觀，尤其是涉及到投資理財方面，盡量選擇穩當保守的理財方式，雖然收益少但是資金安全損失少。若要投資，想要獲取更多收益，一定要再三考慮，不要輕信他人的推銷，自己要有判斷力，不能只看到高收益而忽略高風險，否則容易上當受騙，造成大量損失。

▍第一名：雙魚座

經濟壓力大

雙魚今年財運不濟，對金錢的渴望又很強烈，需要花錢的地方很多，經濟壓力很大。但是因為身心疲憊、沒有幹勁等因素，導致今年努力賺錢的想法難以付諸行動。偶爾會出現偏財運，但是要慎重，不要大量投入過多資金，謹慎做小投資即可，不可貪多。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)