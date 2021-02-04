年前大掃除時，許多人會將家中無用物品丟棄，不過從風水學來看，有些東西就算沒有損壞，也建議不要擺放在家中。運勢命理網站「知命命理」分享，許多人家中常見的假花、帶刺植物、刀劍擺飾等，都會影響運勢，甚至引發破財、血光之災，若沒有特殊目的，建議還是處理掉為佳。

▍1.擺放過多的假花、乾花

許多人會用花來裝飾家裡，但真花較貴又難照顧，很多人會用假花、乾花來代替。但在家居風水上來說，家中擺放假花、乾花過多，容易影響主人運氣，易給已婚男女帶來婚姻問題，單身者遇爛桃花，甚至總會遭受虛情假意，夫妻在臥室擺放假花影響最大。

▍2.魚缸擺放不到位、魚類難存活

家中魚缸擺放到位，不僅美觀，還是個能招財的風水寶物。但是在家居風水中，魚缸的擺放也有很多講究，一旦壞了風水就會導致破財，如果家中魚缸擺放不到位，魚類難以存活，代表財運正在破敗。建議清理乾淨水和魚缸，放置一段時間，重新開始養，調整自己的運氣。

▍3.室內過多帶刺植物

家中不宜擺放過多帶刺的植物，如仙人掌、仙人球等。帶刺的植物，本身帶煞，會導致破財，甚至家宅不和，人口不安，夫妻易發生爭執或者犯小人。除非住宅需要化煞，否則家中不宜擺放帶刺的植物。

▍4.懸掛過多兵器

家中掛兵器，如刀槍劍戟等有鎮宅辟邪的作用，因此不少業主會在家中懸掛避邪劍。在風水學來講，刀槍劍戟等兵器具有強烈的煞氣，會使人睡眠不安，不宜擺放於客廳及臥室。家中如有兵器最好是未開刃的，否則容易招惹血光之災。

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(中時新聞網)