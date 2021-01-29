聯發科(2454)再獲外資力挺，有亞系外資將其目標價上調到1350元，為目前外資圈最高，主要就是看好其各項產品在今年依舊具有強勁成長實力，聯發科今日也在外資力挺下，開高走高，大漲3%，股價重新站上900大關，最高達903元。

亞系外資表示，聯發科去年第四季每股賺9.29元，優於預期，主要歸功於5G SoC(系統單晶片)、WiFi、PMIC(電源管理IC)以及Chromebook等產品出貨，展望第一季，聯發科預計營收落在964~1041億之間，與去年第四季相比，約持平到成長8%，與去年同期相比，成長58%到71%，若以美金計算並排除奕力影響，第一季營收會較前季增加6%到14%，營業毛利率預估為43.5%±1.5%。

亞系外資表示，聯發科對後續SoC的收益和定價上漲相當有信心，通過擴展多種產品的市場份額，預估在5G智慧手機方面，將在2021年的到更好的市佔率，且在晶圓取得上，又相較競爭對手高通有優勢，故維持聯發科買進評等、目標價由1330調升到1350元，為目前為外資圈最高。

亞系外資表示，不僅是中低端市場，在高端市場上，目前越來越多客戶將採用聯發科的天璣1200，其相對高通S875更具價格競爭力，且在今年下半年，聯發科將推出採用5奈米製程的天璣2000，屆時將扮演一股新動能。

除智慧型手機外，亞系外資表示，聯發科在其他領域WiFi 6/6E、物聯網、PMIC和ASIC(客製化晶片)等都具有成長實力，由於PMIC以及ASIC，主要是因為目前許多設計都獲數據中心、5G基礎設施等商用，預計後續營收都將有兩位數成長。

(時報資訊)