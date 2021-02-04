美國前任總統川普(Donald Trump)2018年起對中國大陸發動貿易戰，去年更升級至全面對決，包括切斷半導體先進製程供應、將台灣與美國關係提升到斷交後新高點等，但日本媒體列出從去年下半年起兩岸企業來往動態，卻發現雙方合作日趨緊密，甚至用「兩岸聯盟」來形容，並稱此趨勢與美國意向相左，也與蔡英文政權利害關係很難一致。

表列的企業包括和碩、緯創、可成、台積電、聯發科、鴻海等市場巨頭，特別是上個月鴻海展現進軍電動車市場決心，宣布與拜騰合作，還有與浙江吉利控股集團成立出資各半的子公司。

鴻海並非孤例。台灣IC設計龍頭聯發科在遵守美國禁令前提下，擴大供應半導體給榮耀、Oppo、小米。和碩也以開放立訊以60億人民幣參與增資金屬機殼廠子公司日鎧，創下兩岸蘋果供應鏈合作首例。

全球晶圓代工霸主台積電雖無如此大動作，但去年9月在美國禁令生效前趕工大量先進製程5G手機用晶片給華為，上個月在法說會也表明以成熟製程、28奈米為主的南京廠有擴產計畫。

大陸約有80萬台商，《日本經濟新聞》稱他們1990年代開始離開市場較小的台灣，為大陸經濟高速增長時期起到支撐作用，在經濟界有強大影響力，其中很多人政治上支持主張兩岸友好相處的國民黨，因此在去年突然升溫的美台關係中，他們多半保持一定距離。

《日本經濟新聞》指出，美、台去年11月首次經濟對話，建立半導體、5G排除大陸的供應鏈，但大多數台商持否定態度，要切斷兩岸經濟聯絡並不容易。報導也注意到去年台灣對陸出口額1514億美元創新高，先不論是誰依賴誰這種口水戰，大陸對台灣經濟起到拉動作用也是事實，「與美國的預期相反，目前兩岸的經濟關係正在進一步加深」。

(中時新聞網)